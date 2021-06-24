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Ptsd Nedir? Ptsd (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir - Son Dakika

Ptsd Nedir? Ptsd (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir

24.06.2021 19:29
Ptsd Nedir? Ptsd (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir, System.String[]

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB ya da PTSD), bazı kişilerin travmatik bir olay yaşadıktan veya gördükten sonra geliştirdiği bir ruh sağlığı bozukluğudur.

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB ya da PTSD), bazı kişilerin travmatik bir olay yaşadıktan veya gördükten sonra geliştirdiği bir ruh sağlığı bozukluğudur.

PTSD Nedir?

Post-traumatic stress disorder (PTSD), travmatik olay, savaş, doğal afet, araba kazası veya cinsel saldırı gibi yaşamı tehdit edici olabilir. Ayrıca sevilen birinin ani, beklenmedik ölümü de PTSD'ye neden olabilir. Travmatik bir durum sırasında ve sonrasında korkmak normaldir. Korku, bir "savaş ya da kaç" tepkisini tetikler. Bu, vücudunuzun kendisini olası zararlardan korumaya yardımcı olma yoludur.

Vücudunuzda belirli hormonların salınması ve uyanıklık, kan basıncı, kalp atış hızı ve nefes alma gibi değişikliklere neden olur. Zamanla çoğu insan bundan doğal olarak kurtulur. Ancak PTSD'si olan insanlar daha iyi hissetmiyor. Travma bittikten çok sonra kendilerini stresli ve korkmuş hissederler. Bazı durumlarda, PTSD semptomları daha sonra başlayabilir. Zamanla gelip gidebilirler.

Travma Sonrası Stres Bozukluğuna (PTSD) Ne Sebep Olur?

Genetik, nörobiyoloji, risk faktörleri ve kişisel faktörler, travmatik bir olaydan sonra PTSD olup olmadığınızı etkileyebilir. Her yaşta PTSD geliştirebilirsiniz. PTSD geliştirip geliştirmeyeceğiniz konusunda birçok risk faktörü rol oynar. Bunlar;

Cinsiyetiniz; kadınların PTSD geliştirme olasılığı daha yüksektir,

Çocuklukta travma geçirmiş olmak,

Korku, çaresizlik veya aşırı korku hissetmek,

Uzun süren travmatik bir olaydan geçmek,

Etkinlik sonrası sosyal desteği çok az veya hiç olmamak,

Olaydan sonra sevilen birini kaybetme, ağrı ve yaralanma veya bir iş veya ev kaybı gibi ekstra stresle başa çıkmak,

Akıl hastalığı veya madde kullanımı geçmişine sahip olmak gibi nedenlere bağlı olabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğunun (PTSD) Belirtileri Nelerdir?

Dört tür PTSD semptomu vardır, ancak herkes için aynı olmayabilir. Her insan semptomları kendine göre yaşar. Türler;

Semptomları yeniden yaşamak, bir şey size travmayı hatırlatır ve bu korkuyu tekrar hissedersiniz;

Tekrar olaydan geçiyormuş gibi hissetmenize neden olan geri dönüşler,

Kabuslar,

Korkunç düşüncelerdir.

Travmatik olayın anılarını tetikleyen durumlardan veya insanlardan kaçınmaya çalıştığınız kaçınma semptomları;

Travmatik deneyimi hatırlatan yerlerden, olaylardan veya nesnelerden uzak durma,

Travmatik olayla ilgili düşünce veya duygulardan kaçınma,

Gergin olmanıza veya tehlike arayışında olmanıza neden olabilecek uyarılma ve tepkime belirtileri;

Kolayca ürkmek,

Gergin veya kaygılı hissetmek,

Uyumada zorluk,

Kızgın patlamalara sahip olmak gibi…

İnanç ve duygulardaki olumsuz değişiklikler olan biliş ve ruh hali semptomları;

Travmatik olay hakkında önemli şeyleri hatırlamakta güçlük çekmek,

Kendiniz veya dünya hakkında olumsuz düşünceler,

Suç ve suçluluk duygusu,

Artık zevk aldığınız şeylerle ilgilenmemek,

Odaklanmada zorluk çekmek gibi…

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (PTSD) Teşhis ve Tedavisi Nedir?

Akıl hastalıkları olan kişilere yardım etme deneyimi olan bir sağlık uzmanı PTSD'yi teşhis edebilir. Sağlayıcı bir zihinsel sağlık taraması yapacak ve ayrıca fiziksel bir muayene de yapabilir. PTSD tanısı almak için, bu semptomların hepsine en az bir ay boyunca sahip olmalısınız:

En az bir yeniden yaşanan semptom

En az bir kaçınma semptomu

En az iki uyarılma ve reaktivite semptomu

En az iki biliş ve duygudurum belirtisi

PTSD için ana tedaviler konuşma terapisi, ilaçlar veya her ikisidir. PTSD insanları farklı şekilde etkiler, bu nedenle bir kişi için işe yarayan bir tedavi bir başkası için işe yaramayabilir. PTSD'niz varsa, semptomlarınız için en iyi tedaviyi bulmak için bir akıl sağlığı uzmanıyla birlikte çalışmanız gerekir.

Ptsd Nedir? Ptsd (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ptsd Nedir? Ptsd (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Tedavi Edilir - Son Dakika Magazin


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