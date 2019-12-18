PTSO, Aras EPSAŞ'la indirim protokolü imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PTSO, Aras EPSAŞ'la indirim protokolü imzaladı - Son Dakika

PTSO, Aras EPSAŞ'la indirim protokolü imzaladı

7 saat önce

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) ile Aras Elektrik arasında, Oda üyesi işyerlerinin indirimli elektrik kullanımına imkan tanıyacak bir protokole imza atıldı.

PTSO, Aras EPSAŞ'la indirim protokolü imzaladı, System.String[]

Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) ile Aras Elektrik arasında, Oda üyesi işyerlerinin indirimli elektrik kullanımına imkan tanıyacak bir protokole imza atıldı.


PTSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda imzalanan protokole PTSO adına, Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı, Aras Elektrik adına ise; Aras Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (EPSAŞ) Satış Pazarlama Müdürü Kaan Uğurlu imza attı.


İmza töreninde konuşan Pazarlama Müdürü Kaan Uğurlu, bölgedeki ticaret ve sanayi kuruluşlarına katkı sağlamak amacıyla, "İndirimli Elektrik Enerjisi" kampanyası başlattıklarını ifade ederek, bu kapsamda PTSO ile imzalanan protokole göre, serbest tüketici niteliğine haiz müşterilerin indirimli elektrik enerjisi kullanacağını söyledi. Tunç ayrıca, ticarethanelerde yüzde 5, sanayi kuruluşlarında ise yüzde 4 oranında indirim uygulanacak kampanyadan faydalanmak isteyen iş yeri sahiplerinin, Aras EPSAŞ İl Müdürlüğü'ne müracaat etmeleri gerektiğinin altını çizerek, protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.


PTSO Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Taşbaşı ise, özellikle kış aylarında hem meskenlerde hem de işyerlerinde enerji sarfiyatının arttığını belirterek, artık ticarethanelerin ve sanayi kuruluşlarının enerji giderlerinin ciddi rakamlara ulaştı. Bu anlamda iş dünyasına enerji indirimi gibi desteklerin verilmesinin önemli olduğunu kaydeden Taşbaşı, indirim kampanyasından dolayı Aras EPSAŞ yetkililerine teşekkür etti. - ERZURUM

Pasinler, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Simit Sarayı'ndan "500 milyon dolar borç" iddialarına yalanlama
Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli

Son Dakika Haberleri
17:06 Uludağ'daki arama çalışmalarında iki erkek cesedi bulundu - Son Dakika
17:05 Salyangoz ihracatıyla 2 milyon dolar gelir sağlanıyor - Son Dakika
17:05 Destici: Asgari ücretin 2 bin 475 TL olmasını teklif ediyoruz - Son Dakika
17:00 Aliağalı kadın çiftçilere akademik destek - Son Dakika
17:00 Devrekli hanımlar el emeklerini pazara çıkardı - Son Dakika
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Son Dakika
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 17:10:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: PTSO, Aras EPSAŞ'la indirim protokolü imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]