PTT 180'inci yaşını kutluyor - Son Dakika

PTT 180'inci yaşını kutluyor

22.10.2020 12:28
PTT 180'inci yaşını kutluyor, System.String[]

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT AŞ, 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Posta Nezareti olarak 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT AŞ, 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor.

Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Erzurum PTT Başmüdürü Kamil Eti, iki asra yakın bir tecrübeyle hizmet vermeye devam ettiklerini belirterek, "İki asra yakın tarihini tecrübesiyle birleştiren, geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) olarak, yenilikçi bakış açısıyla, teknolojik yatırımlarımızı, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla da ürün ve hizmet çeşitliliğimizi her geçen gün artırmayı sürdürüyoruz." dedi.

"İlkemiz gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak"

Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer alarak, posta, kargo, lojistik, e-ticaret, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde hizmet etmeye devam etiklerini kaydeden Eti, "Posta sektörünün yanı sıra bugün bilgiyi anında paylaşabilen ve küreselleşen bir dünya pazarında söz sahibi olmak için iddialı olduğu sektörlere odaklanan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Tüketicinin daima yanında olan gücünü tüketicimizden alan bir yaklaşımla, 43 bini aşkın çalışanımız ve 5 bini aşkın hizmet noktamız sayesinde 'gidilmeyen yere gitmek ve olunmayan yerde olmak' ilkesini Türkiye'nin her köşesinde hayata geçiriyoruz." diye konuştu.

"2023 hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz"

PTT A.Ş.'nin hizmetlerini teknolojik alt yapıyla güçlendirdiğini kaydeden Eti, "Aynı zamanda yurt içi pazarda rekabetin getirdiği avantajımızı sürdürüyor diğer yandan da uluslararası faaliyetlerle kurumumuzu bir adım öteye taşıyoruz. Bir dünya markası olma yönünde çalışmalarımızı hızlandırarak, sektörel anlamda yeniliklerin öncüsü olan inovasyon, Ar-Ge ve dijitalleşmeyi ön planda tutarak 180 yıl önce atılan tohumların meyvelerini alıyoruz." dedi. Eti, açıklamasında şunları söyledi:

"Teknolojik yatırımlarıyla Türkiye'nin yarınına değer katacak önemli bir aktör olarak, ülkemizin dünya ile entegrasyonunu sağlamaya devam ediyoruz. Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatlarının öneminin anlaşıldığı pandemi döneminde, tıpkı dün olduğu gibi bugün de milletimizin en büyük destekçisi olan PTT Ailesi olarak, ülkemiz için mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştık. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri, maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşların yanında oldu. Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanlığı göreviyle güçlü ve karar alıcı konumumuzu bir adım öteye taşıyarak, ülkemizi uluslararası platformlarda gururla temsil ettik. Şirketimizin uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimini dünya posta sektörüne yön veren bir anlayışla birleştirerek görevimizi başarıyla yürütüyoruz. Her geçen gün kendini ve hedeflerini geliştiren PTT ailesi olarak ülkemizi her alanda temsil etme anlayışımızı sürdürürken, 2023 hedeflerimize de sağlam adımlarla ilerliyoruz." - ERZURUM

PTT 180'inci yaşını kutluyor

Türkiye, Posta, Ekim, PTT, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam PTT 180'inci yaşını kutluyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Memurun fazla mesai ücretine zam! İşte önümüzdeki yıl saat başı verilecek ücret Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Öğretmen, öğrencisiyle annesi kanepede uyurken ilişkiye girdi "Azeri askerleri öldürdük" haberini Serdar Ortaç fotoğrafıyla servis ettiler Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri dünyaya geldi ABD seçimleri öncesi Trump'ın avukatının otel odasında çekilen görüntüleri deprem etkisi yarattı Tuba Ünsal'ın ekonomik alışverişi! Çocuklarına 10 TL'den tişört, 80 TL'den ayakkabı aldı
F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor F.Bahçe'den ayrılan Garry Rodrigues, G.Saray'a dönmek istiyor         
12:01
Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı Buse Terim, kendisine küfürlü mesaj gönderen kişiye hapis istemiyle dava açtı         
11:49
Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor Aytemiz Alanyaspor, gösterdiği performansla Süper Lig'i kasıp kavuruyor         
11:17
Bakan Selçuk, Bakan Selçuk, "Maske kalksın" mesajlarına tepki gösterdi: Bu artık bir rica değil         
11:12
Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor         
11:04
Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi         
10:43
TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi         
10:33
7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı 7 yaşındaki kızın bileğine demir kapı parmaklıkları saplandı         
10:10
Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı Para karşılığı birlikte olmak için anlaştığı kadın ve çetesi, inşaat işçisine kabus yaşattı         
09:35
28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu 28'nci kez doğum yapacak! Bu aile her şeyini 'Devlet'e borçlu         
09:25
Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti Yargıtay, göz hakkı diye bir bahçeden karpuz koparan baba ve oğlun hırsızlık yaptığına hükmetti         
09:15
Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı Ünlü otobüs firmasında rezalet! Muavin, yan koltuğundaki genç kıza bakarak mastürbasyon yaptı         
09:03
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Eşini aldatan adamın sözleri Twitter'da tepki çekti         
07:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 9 ilde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
04:09
Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti         
22:01
Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi         
20:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret         
16:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2020 12:49:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PTT 180'inci yaşını kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei