PTT 180. Yaşını kutluyor - Son Dakika

PTT 180. Yaşını kutluyor

23.10.2020 10:40
PTT 180. Yaşını kutluyor, System.String[]

23 Ekim 1840 yılında kurularak günümüze kadar hizmet vermeye devam eden PTT Teşkilatı, 180. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

23 Ekim 1840 yılında kurularak günümüze kadar hizmet vermeye devam eden PTT Teşkilatı, 180. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olarak iki asra yaklaşan tecrübesi ile geçmiş ve gelecek arasında uzanan bir köprü kuran PTT yenilikçi bakış açısıyla, kaliteli ve güvenli hizmet anlayışıyla bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.

PTT Başmüdürü Remzi Fırat, PTT'nin kuruluşunun 180. yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurum çalışanları ile birlikte Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi verip, PTT'nin 1840 yılından bu zamana iki asra yakın bir süredir kesintisiz bir şekilde vatandaşlara çağın gereklerine uygun hizmet vermeye devam eden köklü bir kurum olduğunu söyledi.

PTT'nin 180. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, PTT çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, "PTT, uzun yıllara dayanan tecrübe ve birikimi, yaygın hizmet ağı ile halkımıza sunulan hizmetin kalitesini yükseltmek adına her geçen gün kendini yenilemekte ve gelişen teknolojiye uygun olarak dünyada haberleşme alanında yaşanmakta olan baş döndürücü gelişmeleri aynı anda uygulamaya koymaktadır. Ülkemizde ve dünyada posta teşkilatının öneminin daha çok arttığı Pandemi döneminde PTT kurumumuz canla başla çalıştı. Bu süreçte büyük bir vefa örneği sergileyen PTT emekçileri maske dağıtımından sosyal yardımlara, maaş ödemelerinden lojistik hizmetlere kadar birçok konuda vatandaşımızın hizmetinde oldu. Bu vesileyle büyük bir özveriyle çalışarak halkımıza hizmet veren PTT'nin 180. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm kurum çalışanlarına başarılar diliyorum" dedi.

Ziyarette PTT Başmüdürü Remzi Fırat, PTT'nin kuruluşunun 180. yıldönümü etkinlikleri kapsamında hazırlanan, "Milli Mücadelenin 100. Yılı" albümü ile "Hz. Muhammedin (s.a.v.) Mektupları" kitabını Vali Mahmut Çuhadar'a takdim etti. - ADIYAMAN

PTT 180. Yaşını kutluyor
PTT 180. Yaşını kutluyor

Mahmut Çuhadar, Fırat, Ekim, PTT, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PTT 180. Yaşını kutluyor - Son Dakika

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