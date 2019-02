Ptt A.Ş, 2019 Yılına Damgasını Vuracak!

PTT. A.Ş. Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve 81 il Başmüdürünün katılımıyla gerçekleştirilen Yönetim Değerlendirme Toplantısı; şirket faaliyetlerinin 2018 yılı değerlendirmesi ve PTT A.Ş'nin 2023 hedefleri kapsamında 2019 yılı hedeflerine ulaşılabilmesi için genel bilgilendirmeleri kapsayacak.

Toplantının açılışına video konferans ile katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, konuşmalarına "179 yıldır uzakları yakın eden PTT ailesinin siz değerli üyelerine buradan seslenmekten büyük memnuniyet duyuyorum" sözleriyle başlayarak, şunları söyledi:

"Biz geçmişimizi iyi biliyoruz ki tarihi şanla şerefle yazmanın gereği neyse onu yerine getiriyoruz. PTT Genel Müdürlüğü de geride bıraktığı yılların verdiği tecrübeden kaynaklanan güvenle, teknoloji ve bilgi çağının değişen ve gelişen şartları içerisinde kendini yenilemeyi başardı. Hayata geçirdiği PTTBank, PTTKargo, e-telgraf, HGS, internet bankacılığı gibi birçok proje ile halkımıza en güzel hizmetleri sunabilmeyi başardı. Çağın gerektirdiği değişim ve gelişim hamlesini gerçekleştirebilen, halkımıza madden ve manen en yakın kurumlarımızdan bir tanesi, hatta belki de birincisi oldu. Faaliyetleriyle sadece ulusal değil, uluslararası alanda da göğsümüzü kabartan PTT, Dünya Posta Birliği İdari Konsey Başkanı olarak küresel posta sektöründe güçlü bir konumda bulunuyor."

PTT A.Ş'nin Türkiye için geçmişten bugüne çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Bakan Turhan, "PTT, bugün için 451 ayrı kurum ve kuruluş ile 612 ayrı anlaşma yaparak hizmet portföyünü genişleterek her yerde halkımızın hizmetinde olduğunu gösteriyor. 5 bin 60 işyeri üzerinden online işlem yapabiliyor. Bu ağ üzerinden bir ayda yapılan işlem sayısı ise 30 milyonu aşıyor. Hiçbir banka şubesi olmayan bin 323 yerleşim yerinde de sadece PTT var. Kısacası PTT, bu ülkenin parlayan yıldızlarından biri oldu" ifadelerini kullandı.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz:

"Türkiye'nin teknoloji üreten konuma gelmesi gerek"

Toplantıda söz alan Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar'da PTT A.Ş'yi ağırlamaktan son derece memnun olduklarını belirtti. Afyonkarahisar'ın son yıllarda her alanda kendinden bahsettirmekte olduğunu kaydeden Tutulmaz,"Afyonkarahisar birçok alanda turistik bir şehir. PTT gibi değerli kurumlarımız için önemli bir şehir olduğumuzu bilmek bizi mutlu ediyor" dedi. PTT A.Ş'nin çağın tüm yeniliklerine ayak uydurarak ciddi bir değişim yaşadığını vurgulayan Vali Tutulmaz, "Dünyada teknoloji değişti. Ticaret de değişti, artık e-ticaret yolu ile herkes evine kadar malın gelmesini istiyor. PTT son yıllarda bu alanda da çok başarılı işlere imza atıyor ben bu başarılardan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Yeniliğin sınırı yok bu noktada kalınmamalı daha da ilerlemeliyiz. Bizim artık teknoloji üreten konuma gelmemiz gerek. Her kurumun kendi üzerine düşeni yapacağına inanıyorum" diye konuştu.

PTT A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik:

"PTT, geçmişten bugüne teknolojinin merkezinde"

"Vatandaşımız 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak"

PTT A.Ş Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise konuşmasında, dünyada küresel bir aktör olmayı hedeflediklerini belirterek, "PTT, geçmişten bugüne teknolojik her gelişmenin merkezinde yer alıyor. Türkiye'de teknoloji adına yaşanan her yeniliğin altında biz varız. PTT ciddi bir değişim ve gelişim yaşıyor. Her gün daha da ileriye adım atıyoruz. Bir kamu kurumu olarak özel sektör gibi yoğun ve yenilikçi çalışıyoruz. Bu nedenle, çağın koşullarına uyum sağlamak şöyle dursun, çağın koşullarını belirleyici olmakla yükümlüyüz. ARGE'ye, teknolojiye ve inovasyona büyük yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Erişilebilir ve Ulaşılabilir PTT

PTT işyerlerinin, PTTmatiklerin ve MobilPTTlerin sayısını arttırarak hizmet ağını genişletmeye devam ettiklerini vurgulayan Bozgeyik, "Kamuoyuyla daha önce paylaştığımız bir hedefimiz var. Vatandaşımız bulunduğu yerden hangi yöne giderse gitsin, 20 dakika içinde bir PTT şubesine ulaşacak. 3445 olan Pttmatik sayısını 2019 yılı sonuna kadar 5 bine yükseltmeyi hedefliyoruz. Erişilebilir ve ulaşılabilir olma ilkelerinden kurum olarak asla vazgeçmeyeceğiz. 100 bin personel ve 15 bin iş yerine ulaşmak da 2023 hedeflerimiz arasında" dedi. Bozgeyik ayrıca, 2019 yılı itibarıyla, teknik altyapı çalışmaları tamamlandığında, El Bab ilçesine bağlı Biza ve Kabasin ile Azez ilçesine bağlı Soran beldelerine de PTTmatik kuracaklarını belirtti.

Konuşmasında 2019 yılı hedeflerini açıklayan PTT Genel Müdürü Bozgeyik, şunları söyledi:

"Vatandaşın ayağına sınırsız hizmet taşımayı prensip edinen PTT olarak, PTT kartların kullanımını 2019 yılı itibariyle yaklaşık 4,9 milyon yeni müşteriye ulaştırmayı hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımız tek bir kart ile tüm yurtta toplu taşıma araçlarını kullanabilecek. 2019 yılı içinde pilot uygulama kapsamında, en az 2 ilde Türkiye Kart ve Mahsuplaşma Merkezi'nin devreye alacağız. Bu kapsamda ilk olarak asgari 100 bin pilot uygulama kartı ihraç edilecek. 2019 yılsonu itibarıyla proje 30 şehrimizde yaygınlaşacak."

"E-Ticaret alanındaki etkinliğimizi, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak pekiştiriyoruz"

E-Ticaret alanında Azerbaycan Postasıyla iş birliği altyapı çalışmalarının devam ettiğini ve kurulumu 2019'da tamamlamayı hedeflediklerini kaydeden Bozgeyik, "Farklı ülkelerin posta idareleriyle yaptığımız bu ve benzeri ortak çalışmalarla ülkemizin ihracatına da katkıda bulunuyoruz. Yeni ülkelerle iş birlikleri de gündemimizde. E-Ticaret alanındaki etkinliğimizi, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaparak pekiştiriyoruz" diye konuştu.