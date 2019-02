Ptt A.Ş Yönetim Ve Değerlendirme Toplantısı Devam Ediyor

PTT. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkanları ve 81 il Başmüdürünün katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, PTT A.Ş'nin 179 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu vurgulayarak, "Tarihimiz bugünü biçimlendirirken müracaat edilmesi gereken tecrübe birikimini de içinde barındırıyor. Tarih ne kadar geriye gidiyorsa tecrübe de o kadar büyüktür" dedi.

PTT A.Ş'nin, postacılık, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde Türkiye'nin en yaygın hizmet ağına ulaştığını kaydeden Sayan, konuşmasında şunları söyledi:

"Vatandaşımızın her alandaki hizmetinde öncü kurum biziz. Öncü olmak, zirvede olmak, dünya ile yarışmak, kural koymak, standart belirlemek, gıpta ile takip edilmek bize yakışır. Her yaptığımız işe her zerremizle inanmalıyız. Biz işimizin fizanı neredeyse oraya hizmet ulaştırmak için çalışacağız. Vatandaşın devlete temas ettiği ilk noktayız. PTT A.Ş, tecrübe ve kurumsal hafıza denince akla gelen ilk markalardan biri. Hayatın her alanında PTT bulunmakta. İnsanımızın yaşamanı kolaylaştırmakta. PTT A.Ş, tecrübesi ile teknolojisini bir araya getirerek; bankacılıktan lojistiğe kargodan e-ticarete kadar büyük bir ağa yayıldı ve kendisini bu alanda yeniledi. PTT A.Ş, hizmet verdiği sektörlerde gidilmeyen yerlere gidip, olunmayan yerlerde olmaya devam edecek. Bizim tarihimize yakışan da bu."

"Yerli ve Milli üretime devam etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasını hatırlatan Sayan, "Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde bir konuşmasında: 'Veri üretiminden güvenliğe, savunma, sağlık bilişim teknolojilerinden yapay zekâya kadar her alanda kendi ayaklarımızın üzerinde durmalıyız' dedi. Bunu dilimize pelesenk yapmalıyız. Teknolojiye hâkim olmadan bağımsızlığımızı sürdüremeyiz. Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan geliştiren bir ülke konumunda olmalıyız" ifadelerini kullandı.Dünya Posta Birliği (UPU) Başkanlığı'nın PTT A.Ş için önemli bir görev olduğunu söyleyen Sayan, "PTT, Uluslararası anlamda da aldığı görevlerle 192 ülke arasında büyük bir ağın parçası konumundadır. PTT'nin vizyonu da bunu gerektiriyor" dedi.

"Vatandaşa sunulan hizmet ne kadar iyi seviyedeyse başarı o denli iyi olacaktır"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ise konuşmasında, Yönetim ve Değerlendirme toplantısının önemine vurgu yaparak, "Toplantının ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını umuyorum. Bu toplantılar çok önemli. PTT, geldiği nokta itibariyle şu an 24 saat vatandaşla temas halinde. Bunu ne kadar iyi bir seviyede tutarsak o kadar başarılı oluruz" dedi.

İkinci günün açılış konuşmaları sonrasında, Genel Müdür Kenan Bozgeyik, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Ekrem İskurt başta olmak üzere İl Müdürleri, Daire Başkanları ve tüm katılımcılarla ile aile fotoğrafı çekildi.