PTT'den "Neşet Ertaş" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika
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PTT'den "Neşet Ertaş" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

25.09.2022 09:46
PTT'den "Neşet Ertaş" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, "bozkırın tezenesi" olarak bilinen Anadolu halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yılı anısına hazırlanan anma pulunu ve ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.

PTT AŞ, "bozkırın tezenesi" olarak bilinen Anadolu halk müziği sanatçısı Neşet Ertaş'ın vefatının 10. yılı anısına hazırlanan anma pulunu ve ilk gün zarfını bugün tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Neşet Ertaş" konulu 2x7,5 lira bedelli (45 x 45 mm ve 36 x 52 mm boyutunda) anma pulu ile söz konusu pula ait 22,5 lira bedelli ilk gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

Söz konusu pul ve zarfla 2x7,5 lira bedelli seri numaralı blok pullar (58 x 70 mm boyutunda) ile 4 adet posta kartı bulunan portföy 150 lira bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.

Filatelik ürünlerin satışıyla bugün Kırşehir PTT Müdürlüğü/KIRŞEHİR adresinde "Neşet Ertaş 25.09.2022 KIRŞEHİR" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

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Kaynak: AA

Neşet Ertaş, Kırşehir, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PTT'den 'Neşet Ertaş' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: PTT'den "Neşet Ertaş" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika
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