Son Dakika Haberleri: PTT AŞ'den EUROMED "Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu anma pulu
Son Dakika Ekonomi Haber

PTT AŞ'den EUROMED "Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu anma pulu

9 dakika önce

PTT AŞ tarafından EUROMED "Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den EUROMED
PTT AŞ tarafından EUROMED "Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre şirket, "Akdeniz Posta Birliği (EUROMED) Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu "Gaziantep" ve "Antalya" yöresine ait geleneksel kıyafet görselleri kullanılarak hazırlanan iki anma pulunu ve ilk gün zarfını 2019 Pul Emisyon Programı kapsamında satışa çıkardı.
Şirketin 2010'dan bu yana üyesi olduğu EUROMED kapsamındaki posta pulunun yer aldığı portföy içinde, "Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu anma pulu, söz konusu pula ait 5,50 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinden, "www.filateli.gov.tr" web adresinden ve filateli cep uygulamasından alınabiliyor.
Filatelik ürünlerin satışıyla PTT Pul Müzesi'nde "EUROMED (Akdeniz'deki Kıyafetler) 08.07.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgasının kullandırılmasına da başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:21 Kaynak: AA
Akdeniz, Antalya, Posta, PTT, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da Kırgız genç sokak ortasında öldürüldü Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 10:30:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PTT AŞ'den EUROMED "Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu anma pulu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]