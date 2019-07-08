PTT AŞ'den EUROMED "Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu anma pulu

PTT AŞ tarafından EUROMED "Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ tarafından EUROMED "Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre şirket, "Akdeniz Posta Birliği (EUROMED) Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu "Gaziantep" ve "Antalya" yöresine ait geleneksel kıyafet görselleri kullanılarak hazırlanan iki anma pulunu ve ilk gün zarfını 2019 Pul Emisyon Programı kapsamında satışa çıkardı.

Şirketin 2010'dan bu yana üyesi olduğu EUROMED kapsamındaki posta pulunun yer aldığı portföy içinde, "Akdeniz'deki Kıyafetler" konulu anma pulu, söz konusu pula ait 5,50 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinden, "www.filateli.gov.tr" web adresinden ve filateli cep uygulamasından alınabiliyor.

Filatelik ürünlerin satışıyla PTT Pul Müzesi'nde "EUROMED (Akdeniz'deki Kıyafetler) 08.07.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgasının kullandırılmasına da başlandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Antalya'da Kırgız genç sokak ortasında öldürüldü

Alanya'daki şenliği hortum vurdu: 6 yaralı

İşte Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından dolarda son durum

Mansur Yavaş'tan Türk ve Rus iş adamlarına yatırım çağrısı!