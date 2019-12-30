PTT AŞ'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu" konulu filatelik - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PTT AŞ'den 'Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu' konulu filatelik - Son Dakika Ekonomi

PTT AŞ'den "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu" konulu filatelik

6 saat önce

PTT AŞ, "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu" konulu özel filatelik ürünü tedavüle sundu.

PTT AŞ'den

PTT AŞ, "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu" konulu özel filatelik ürünü tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Milli Mücadele'nin 100. yılında 100 panoda 100 koleksiyon" sloganıyla İstanbul'da düzenlenen tanıtım toplantısıyla başlatılan etkinlikler kapsamında bugün "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Koleksiyonu" tedavüle çıkarıldı.

Koleksiyon 300 lira bedelle PTT iş yerlerinden, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinden ve filateli cep uygulamasından satın alınabiliyor. Söz konusu koleksiyonun yanı sıra "Mustafa Kemal Paşa" konulu özel tarih damgalı zarf da 3,50 lira bedelle satışa sunuldu.

PTT Pul Müzesi'nde bugün "Mustafa Kemal Paşa 30.12.2019 ANKARA" ibareli özel tarih damgası kullandırılıyor.

Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:00 Kaynak: AA
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