PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, Dünya Posta Birliği toplantısına başkanlık yaptı Açıklaması

Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdüren ve 192 ülkenin üyesi bulunduğu, merkezi İsviçre'nin Bern kentinde yer alan Dünya Posta Birliğinin (UPU), 2021 yılı Birinci Olağan İdari Konsey Toplantısı gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ Genel Müdürü ve UPU İdari Konsey Başkanı Hakan Gülten başkanlığındaki Birinci Olağan İdari Konsey Toplantısı'nda, Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde gerçekleşecek Birliğin 27'nci kongresine yönelik hazırlıklar, kongre sonrası süreç ve UPU'nun gelecekteki çalışmaları değerlendirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıya, 400'den fazla katılımcı iştirak etti.

Gülten, burada yaptığı konuşmada, dünya posta sektörünün Kovid-19 salgınından bir hayli etkilendiğini, UPU üyesi tüm posta idarelerinin bu süreçte faaliyetlerini verimli yürütebilmeleri için Birlik olarak çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen İdari Konsey oturumunun ardından Dünya Posta Birliğinin görevlerini aksatmadan sürdürebilmesi için yeniden bir araya geldiklerini belirten Gülten, şöyle konuştu:

"2016'da İstanbul'da düzenlenen 26'ncı Kongre ile başlayan ve başkanlığını üstlendiğimiz İstanbul döneminin sonlarına yaklaşıyoruz. Şirketimiz ve ülkemiz adına başarılarla dolu, gurur duyduğumuz bir dönem geçirdik. Salgının oluşturduğu olağanüstü koşullar nedeniyle ertelenen ama bu yıl içinde gerçekleştirilmesi kararı alınan kongreye kadar görevimizi yüksek sorumluluk bilinciyle yerine getirmeye devam edeceğiz."

"Kovid-19 sektörde dönüşüme yol açtı"

Kovid-19 salgının tüm dünyada olduğu gibi posta ve kargo sektöründe de birtakım dönüşümlere yol açtığına dikkati çeken Gülten, şunları kaydetti:

"Fiziksel alışverişin yerini sanal alışverişler, fiziksel toplantıların yerini sanal toplantılar ve hatta fiziksel çalışma ortamlarının yerini sanal ofisler almaya başladı. Salgın döneminde önemi katlanarak artmakta olan e-ticarette, üreticiden lojistiği sağlayan şirketlere kadar tedarik zincirinde yer alan tüm paydaşların ve halihazırda faaliyet gösteren tüm posta işletmelerinin rolünün daha da önem kazandığına inanıyorum. Biz, bu noktada büyük tecrübeye sahibiz. PTTAVM ve PTT Kargo hizmetlerimizle ülkemizde sağladığımız başarıyı, kurduğumuz uluslararası iş birlikleriyle ülkemiz dışında da kalıcı olarak sürdürüyoruz. PTTAVM'yi bölgedeki en büyük 5 oyuncudan biri yapmak istiyoruz. Müşteri memnuniyetinin sağlanabilmesi için tüm dünyadaki posta idareleri arasında fırsat eşitliğinin ve hizmet standardının sağlanması büyük önem taşıyor."

Gülten, 27'nci Kongre hazırlıklarına ilişkin ev sahibi ülke Fildişi Sahili'nin paylaşacağı güncel bilgilerin ve hazırlanacak diğer raporların haziranda değerlendirileceğine işaret ederek, kongrenin nerede ve ne zaman yapılacağına dair nihai kararın da yine aynı tarihte netleşeceğini bildirdi.

Toplantıda ayrıca UPU'nun özel kargo şirketleri, e-ticaret platformları, hava yolu şirketleri gibi diğer sektör paydaşlarına açılması konusunda oluşturulan Görev Gücü raporunda belirtildiği şekilde, aşamalı olarak çalışmalara devam edilmesine ve gerekli mevzuat değişikliklerinin 27'nci Kongre'de sunulmasına karar verildi.

UPU, Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşlarından biri olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 192 ülkenin üyesi olduğu Birliğin merkezi İsviçre'nin Bern kentinde bulunuyor.