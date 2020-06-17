PTT AŞ ile AFAD işbirliğini geliştiriyor - Son Dakika

PTT AŞ ile AFAD işbirliğini geliştiriyor

AFAD ile PTT AŞ arasında, afet bölgelerinde gerekli olan malzemelerin hızlıca ulaştırılabilmesi ve iki kurumun iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu bir araya geldi.

PTT AŞ ile AFAD işbirliğini geliştiriyor, System.String[]

AFAD ile PTT AŞ arasında, afet bölgelerinde gerekli olan malzemelerin hızlıca ulaştırılabilmesi ve iki kurumun iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ile AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu bir araya geldi.

Gülten, AFAD salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, PTT olarak AFAD'la işbirliğini geliştirmek amacıyla yapılabilecek ne varsa yapmaya çalıştıklarını ifade etti.

AFAD ve PTT arasında gerçekleştirilen iş birliklerine dikkati çeken Gülten, şu ifadeleri kullandı:

"180 yıllık bir kurum PTT, dünyanın ve Türkiye'nin afet ve zor günlerinde yer alan AFAD kurumumuz ile bir araya geldik. İki kurum olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iş birliklerimizi devam ettireceğiz."

Güllüoğlu ise AFAD olarak afetlerden sonraki çalışmalarda, ilk olarak barınma malzemelerini ulaştırmakla mesul olduklarını belirterek, "Bunda da PTT ile birkaç yılın üstünde işbirliğimiz var bu işbirliğimiz de kuvvetlenerek devam ediyor." ifadesini kullandı.

AFAD ve PTT arasındaki işbirliğini sadece iki kurumun işbirliğinin ötesinde insani konularda ya da topluma değecek başka konularda sürdürmek istediklerini ifade eden Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Afet zamanında çok hızlı bir şekilde gerek Elazığ depreminde gerek yakın zamanda yaşadığımız Bingöl depreminde çok hızlı bir şekilde organize olup ihtiyaç duyulan barınma malzemelerini ulaştırdık, biz de bu anlamdaki iş birliğinden çok mutluyuz memnunuz. Umarım daha da geliştirebiliriz. Türkiye'nin hizmetinde olan iki kuruluşun birlikteliğinden güzel bir sinerji çıkıyor güzel bir iş birlikteliği çıkıyor. Umarım topluma değen başka alanlarda da birlikte güzel iş birlikteliklerini gerçekleştirebiliriz."

Mehmet Güllüoğlu, Güllüoğlu, AFAD, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 05:11 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT AŞ ile AFAD işbirliğini geliştiriyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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