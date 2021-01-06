PTT AŞ "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı - Son Dakika

PTT AŞ "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı

06.01.2021 09:07
PTT AŞ

PTT AŞ, "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu anma pulu ile blok pul ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu anma pulu ile blok pul ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı" konulu 3 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 7,50 lira bedelli ilk gün zarfı ile 6,50 lira bedelli seri numaralı blok pul PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün Ankara PTT Pul Müzesi'nde "Milli Bağımsızlığın 100. Yılı 06.01.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için de bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda, satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde ürün posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

bedelli, Ankara, Milli, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT AŞ 'Milli Bağımsızlığın 100. Yılı' konulu anma pulunu tedavüle çıkardı - Son Dakika Ekonomi


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