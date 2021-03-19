PTT AŞ "Türk Ressamlarımızın Tabloları" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ) "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim ERBİL)" konulu anma pulu ve bu pula ait ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim ERBİL)" konulu 4x3 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 15,50 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinden, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte 4x3 lira bedelli anma pulları ile sadece katalog içinde satışa sunulan 3 lira (55x80 milimetre boyutunda) bedelli seri numaralı anma pulunun yer aldığı katalog da 100 lira karşılığı "Beyoğlu Belediye Başkanlık Binası Sanat Galerisi Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad.No: 121 Şişhane/İSTANBUL" adresinde düzenlenen sergi alanında, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Ayrıca, Şişhane'deki yerin yanı sıra "Beyoğlu PTT Merkez Müdürlüğü Beyoğlu/İSTANBUL" adresinde "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim ERBİL) 19.03.2021 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.