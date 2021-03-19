PTT AŞ "Türk Ressamlarımızın Tabloları" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı - Son Dakika

PTT AŞ "Türk Ressamlarımızın Tabloları" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı

19.03.2021 08:27
PTT AŞ

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ) "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim ERBİL)" konulu anma pulu ve bu pula ait ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ) "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim ERBİL)" konulu anma pulu ve bu pula ait ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim ERBİL)" konulu 4x3 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 15,50 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinden, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinden ve filateli cep uygulamasından edinilebilecek.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte 4x3 lira bedelli anma pulları ile sadece katalog içinde satışa sunulan 3 lira (55x80 milimetre boyutunda) bedelli seri numaralı anma pulunun yer aldığı katalog da 100 lira karşılığı "Beyoğlu Belediye Başkanlık Binası Sanat Galerisi Şahkulu Mah. Meşrutiyet Cad.No: 121 Şişhane/İSTANBUL" adresinde düzenlenen sergi alanında, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Ayrıca, Şişhane'deki yerin yanı sıra "Beyoğlu PTT Merkez Müdürlüğü Beyoğlu/İSTANBUL" adresinde "Türk Ressamlarımızın Tabloları (Devrim ERBİL) 19.03.2021 İSTANBUL" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Şişhane, Beyoğlu, Türk, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi PTT AŞ 'Türk Ressamlarımızın Tabloları' konulu anma pulunu tedavüle çıkardı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Biden, akılalmaz gaflarına devam ediyor: Bu sefer de yardımcısını, ABD Başkanı olarak takdim etti Son Dakika! PKK'ya yönelik operasyonda HDP'nin Beşiktaş ve Kağıthane ilçe başkanları da dahil 10 kişi gözaltında İngiltere, sınırları içindeki mültecileri Türkiye'ye göndermeyi planlıyor Samsun'daki bir mahallede belirtilerini gizleyen vatandaşlara test yapıldı! Yarısından fazlası koronavirüslü çıktı Beşiktaş'tan çok sert "Kara Perşembe" açıklaması: Federasyonun kararını yok saydılar Survivor Sabriye Şengül oyunculuk için ilk imzasını attı Hande Erçel ve Murat Akdoğan ilişkisinin aracıları ikilinin ablaları çıktı Akaryakıtta tavan fiyat uygulamasına geçilmesiyle 40 kuruşluk indirim gerçekleşti
Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak Koronadan on binlerce insanın öldüğü Fransa'da 4 hafta boyunca tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak         
08:00
Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu Survivor'dan elenen Yunus Emre Karabacak, takım arkadaşlarından İlayda ve Ayşe'yi topa tuttu         
07:47
Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak Kırmızı Oda dizisinde rol alan Erkan Petekkaya, Doğduğun Ev Kaderindir'e konuk oyuncu olacak         
07:09
Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti Ajda Pekkan, ihanetine uğradığı Bülent Çavuşoğlu'nu affetti         
00:22
Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti Zor günler geçiren Çılgın Sedat, Candan Erçetin'e sitem etti         
23:46
Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu Susurluk kazasındaki kamyon şoförünü savunan avukat evinde ölü olarak bulundu         
22:45
Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor Süper Lig devi, transfer için kıyasıya bir yarışta! Avrupa'nın önemli kulüpleri de genç yıldızı kadrosuna katmak istiyor         
21:54
Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum Abdullah Gül'den Gergerlioğlu ve HDP değerlendirmesi: Çok yanlış buluyorum         
17:54
İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis İbrahim Tatlıses'e saldırı davasında karar: Sanık Abdullah Uçmak'a 30 yıl hapis         
16:20
Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba Acun Ilıcalı'nın müstakbel kayınvalidesi çocuk bekliyor! Hamilelik pozu tam bomba         
15:52
Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı Cansu Taşkın'ın gündem olma çabası! Sosyal medyadan sütyensiz pozunu paylaştı         
15:37
Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim Evliyken başkasıyla düğün yapan kadından akılalmaz sözler: Seni boynuzlu boynuzlu gezdireceğim         
15:20
279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor 279 kiloydu, nefes alamıyordu! 129 kilo verdi, son halini gören gözlerine inanamıyor         
13:47
Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı Nihat Doğan, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı! Paylaşıma tepki yağdı         
12:54
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor         
11:54
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2021 08:33:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: PTT AŞ "Türk Ressamlarımızın Tabloları" konulu anma pulunu tedavüle çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei