Son Dakika Haberleri: PTT Başmüdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri
Son Dakika Yaşam PTT Başmüdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri

PTT Başmüdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri

2 saat önce

Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürlüğü kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi kapsamında personellerine seminer verdi.

PTT Başmüdürlüğü personeline kadına yönelik şiddetle mücadele eğitim semineri, System.String[]

Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürlüğü kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi kapsamında personellerine seminer verdi.


Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde PTT Başmüdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından kadın-erkek fırsat eşitliği, kadına yönelik şiddetin tanımlanması, türlerinin ve yaygınlığının anlaşılması, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuat, kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında detaylı bilgiler sunuldu.


Tüm PTT personelinin katılım sağladığı etkinlik soru cevap şeklinde devam etti. - BİLECİK

Bilecik, Posta, PTT, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
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