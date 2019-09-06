PTT Bilecik yöneticilerinden Başkan Şahin'e ziyaret

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.



Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bozkurt ve Çivik'e teşekkür etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, iletişim ve haberleşme anlamında güzel çalışmalara imza atan PTT teşkilatı ile koordinasyon halinde olduklarını belirterek, "PTT İl Müdürü Serhat Bozkurt ve PTT İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik, ziyarette bulundular. Bilecik Belediyesi ve PTT Bilecik Teşkilatı olarak şehrimizde gerçekleştirilecek proje ve çalışmalara yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bozkurt ve Çivik'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.



PTT Müdürü Bozkurt ise, Bilecik Belediyesi ile işbirliğinde olarak şehir ve şehir insanı için faydalı çalışmaları gerçekleştirmek için hazır olduklarını belirterek, Başkan Şahin'e çalışmaları ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.



Ziyaretin sonunda PTT Müdürü Bozkurt ve İşletme Müdürü Çivik, Başkan Şahin'e, daha yeşil bir Türkiye için bitkilerden oluşan pul albümü hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK