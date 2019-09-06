Son Dakika Haberleri: PTT Bilecik yöneticilerinden Başkan Şahin'e ziyaret
Son Dakika Yaşam Haber

PTT Bilecik yöneticilerinden Başkan Şahin'e ziyaret

1 saat önce

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.

PTT Bilecik yöneticilerinden Başkan Şahin'e ziyaret, System.String[]

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'i ziyaret etti.


Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bozkurt ve Çivik'e teşekkür etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Başkan Şahin, iletişim ve haberleşme anlamında güzel çalışmalara imza atan PTT teşkilatı ile koordinasyon halinde olduklarını belirterek, "PTT İl Müdürü Serhat Bozkurt ve PTT İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik, ziyarette bulundular. Bilecik Belediyesi ve PTT Bilecik Teşkilatı olarak şehrimizde gerçekleştirilecek proje ve çalışmalara yönelik karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bozkurt ve Çivik'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.


PTT Müdürü Bozkurt ise, Bilecik Belediyesi ile işbirliğinde olarak şehir ve şehir insanı için faydalı çalışmaları gerçekleştirmek için hazır olduklarını belirterek, Başkan Şahin'e çalışmaları ve katkıları dolayısıyla teşekkür etti.


Ziyaretin sonunda PTT Müdürü Bozkurt ve İşletme Müdürü Çivik, Başkan Şahin'e, daha yeşil bir Türkiye için bitkilerden oluşan pul albümü hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Semih Şahin, Bilecik, PTT, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mustafa Cengiz'den Terim'e verilen cezayla ilgili açıklama: Kararın saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi
Ahmet Hakan'dan Yenikapı'daki araçlarla ilgili çağrı: Çıkın, açıklayın İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi TFF'den Fatih Terim'e verilen cezayla ilgili '19.05' açıklaması: Topluma izah edilmelidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 16:01:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PTT Bilecik yöneticilerinden Başkan Şahin'e ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]