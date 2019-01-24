Son Dakika Haberleri: PTT Binasında Patlama (3)

PTT Binasında Patlama (3)

1 saat önce

Konya'da PTT'ye ait binanın kargo bölümünde patlama meydana geldi.

Konya'da PTT'ye ait binanın kargo bölümünde patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda bulunan PTT Mevlana Posta İşletme Merkezi'nin kargo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Binada çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:10 Kaynak: AA

Merkez, Konya, PTT, Güncel
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