PTT çalışanı, 3 gündür kayıp - Son Dakika

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde, annesine 'İftara geleceğim' deyip, ortadan kaybolan PTT dağıtıcısı Uğur Teyman (30), 3 gündür aranıyor.

Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi'ndeki PTT Şubesi'nde dağıtıcı olarak görev yapan Uğur Teyman, 15 Mayıs Cuma günü ortadan kayboldu. Teyman'dan haber alamayan yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekiplerinin Teyman'ın bulunması için başlattığı çalışmalardan henüz sonuç elde edilemedi. İsmail Teyman, kardeşinin hiçbir sorunu olmadığını belirterek, "Uğur, Elmalı ilçesinde oturan annemiz Aysel Teyman'a telefon ederek, cuma akşamı iftara geleceğini söyledi. Kaş'a bağlı Gömbe Mahallesi'nden cuma günü iş çıkışı tahminen saat 17.30 sıralarında Elmalı'ya geldiğini düşünüyoruz. İftar saatine doğru Uğur'u aradık. Telefonu kapalıydı. Bir arkadaş saat 20.00 sıralarında Elmalı ilçe merkezinde görmüş. İftar sonrası Elmalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ve Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusu yaptık. Bir taksici ise dün saat 17.30 sıralarında Elmalı'ya bağlı Pirhasanlar Mahallesi'ndeki Eşek Göleti civarına taksiyle bıraktığını söyledi. Orada Antalya'dan gelen dalgıçlar arama yaptı. Ama bir ize rastlanmadı. Kardeşime bir çağrı yapmak istiyorum. Hepimiz perişanız. Sadece 'Merak etmeyin, ben iyiyim' de yeter. Sağ olduğunu bize bildir" diye konuştu. Daha önce 5 yıl Elmalı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde birlikte çalıştığı arkadaşı Mustafa Borazanoğlu da "Benim çok samimi arkadaşımdı. Bildiğim hiçbir sorunu yoktu. Uğur sadece bana bir telefon et. Sağ olduğunu bildir" dedi.