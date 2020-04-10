PTT çalışanları, Gündoğdu Marşı'nı koronavirüse uyarlayıp, klip çekti - Son Dakika

KONYA'da PTT çalışanları koronavirüs salgını nedeniyle artan iş yoğunluklarına dikkat çekmek ve vatandaşlara evde kalmanın önemini anlatmak için Gündoğdu Marşı'nın sözlerini uyarlayıp klip çekti. Klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Birlik Haber-Sen 10 Nolu Konya Şubesi, PTT çalışanlarının iş yoğunluğunun arttığına dikkat çekmek ve bu süreçte halkın evde kalmasını sağlamak için Gündoğdu Marşı'nın sözlerini uyarlayıp, klip çekti. PTT çalışanlarının koronavirüs salgınında sosyal yardım, evde ödeme ve maske dağıtımı yaptıkları anlatılan klipte, PTT'nın kuruluş tarihinden itibaren geçen 180 yılda, savaşlar, depremler ve salgınlarda hizmet verdiği ifade edildi.

Gündoğdu Marşı'na uyarlanan sözler şöyle:

'Gündoğdu hep uyandık cihetlere dağıldık

Yurdun dört yanında da maaşları da dağıttık

Maskeler çıktı yola kapınıza gelecek

Karantina günleri elbet bir gün bitecek

Bu zorlu günlerimiz aydınlığa erecek

Gişede risk altında müşteriyle yüzyüze

Tedbir aldık, devam dedik, hizmet durmasın diye

Derdimiz, milletimiz, evinde kal Türkiye

PTT çalışıyor, siz evde kalın diye

Savaşlar, depremler ve nice salgın hastalık

Durduramaz bizleri corona virüs bile

Mazimiz kahramanlık öyküleriyle dolu

Göğsümüzde bir madalya şu milli mücadele

Hizmette 180 yıl ülkemin göz bebeği

Bayrağımız dalgalansın özgür olsun yeter ki

Üstümüzden eksilmesin albayrağın gölgesi

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