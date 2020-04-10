PTT çalışanlarından koronavirüs için marşlı klip - Son Dakika

PTT çalışanlarından koronavirüs için marşlı klip

KONYA'da PTT çalışanları koronavirüs salgını nedeniyle iş yoğunluklarının arttığına dikkat çekmek ve bu süreçte halkın evde kalmasını sağlamak için Gündoğdu Marşı'na uyarlayıp klip çekti. Klip ise sosyal medyada ilgi gördü. Birlik Haber-Sen 10 Nolu Konya Şubesi, koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarında olduğu gibi PTT çalışanlarının da iş yoğunluğunun arttığına dikkat çekmek ve bu süreçte halkın evde kalmasını sağlamak için Gündoğdu Marşı'na uyarlayıp klip çekti. Klipte PTT çalışanlarının koronavirüs nedeniyle sosyal yardım, maaşların evde ödenmesi ve maske dağıtımı yaptıkları anlatıldı. PTT'nın kuruluş tarihinden itibaren 180 yıldır, savaşta, depremde ve salgın hastalık dönemlerinde hizmet verdiği anlatıldı. Gündoğdu Marşı'na uyarlanan sözler şöyle:

'Gündoğdu hep uyandık cihetlere dağıldık Yurdun dört yanında da maaşları da dağıttık Maskeler çıktı yola kapınıza gelecek Karantina günleri elbet bir gün bitecek Bu zorlu günlerimiz aydınlığa erecek Gişede risk altında müşteriyle yüzyüze Tedbir aldık, devam dedik, hizmet durmasın diye Derdimiz, milletimiz, evinde kal Türkiye

PTT çalışıyor, siz evde kalın diye Savaşlar, depremler ve nice salgın hastalık Durduramaz bizleri corona virüs bile Mazimiz kahramanlık öyküleriyle dolu Göğsümüzde bir madalya şu milli mücadele Hizmette 180 yıl ülkemin göz bebeği Bayrağımız dalgalansın özgür olsun yeter ki Üstümüzden eksilmesin albayrağın gölgesi