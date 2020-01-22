PTT çalışanlarından ölen meslektaşı için vefa örneği - Son Dakika
Son Dakika Güncel PTT çalışanlarından ölen meslektaşı için vefa örneği - Son Dakika

PTT çalışanlarından ölen meslektaşı için vefa örneği

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz hafta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden PTT Nazilli Şubesi çalışanı Mustafa Ali Küçük için PTT önünde lokma döktürüp mevlit okuttular.

PTT çalışanlarından ölen meslektaşı için vefa örneği, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde geçtiğimiz hafta kalp krizi sonucu hayatını kaybeden PTT Nazilli Şubesi çalışanı Mustafa Ali Küçük için PTT önünde lokma döktürüp mevlit okuttular.


Geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde kızı Sena'nın karne törenine katılmak amacıyla hazırlandığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu kızının karnesini göremeden hayatını kaybeden Mustafa Ali Küçük (59) için çalıştığı kurumun önünde lokma hayrı düzenlendi. 31 yıldır PTT Nazilli Şubesinde hizmet eden Mustafa Ali Küçük için uzun yıllar birlikte görev yapan meslektaşları aralarında para toplayarak 3 bin 500 kişilik lokma döktürdü. Küçük'ün eşi Gülay Küçük ve çocukları Sena ve Emre Küçük'ün yanısıra Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da katıldığı hayır etkinliğinde Küçük'ün meslektaşları acılı aileyi yalnız bırakmadı. Yani Sanayi Cumhuriyet Camii İmamı İsmail Düzyol tarafından okunan dualarla birlikte etkinliğe katılanlara lokma ikram edildi.


Küçük'ün eşi Gülay Küçük, "Eşim, arkadaşım, anam, babam, herşeyimdi o benim. 2 tane kuzusunu ardından bıraktı. Sağolsun dostları bizi yalnız bırakmadı. Allah herkesten razı olsun. Mekanı cennet olsun" dedi.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'da konuşmasında, "Meslek hayatıma başladığımdan bu yana tanıdığım bir büyüğümdü. Bizim de herkesin de sevdiği bir büyüğümüzdü. Hepimizin başı sağolsun" dedi.


Küçük ile 25 yıl aynı yerde görev yapan İsmail Mamağa, üzüntüsünü dile getirerek, "25 yıl aynı yerde görev yaptık. Çok değerli bir insandı. Bir ağabeyimi kaybettiğim için çok üzgünüm. Bizler meslektaşları olarak aramızda para toplayarak 3 bin 500 kişilik lokma döktürerek emeği olduğu Nazilli halkına dağıttık. Allah rahmet eylesin" dedi. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:30 Kaynak: İHA
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