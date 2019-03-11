PTT Dağıtım ve Toplama Merkez Müdürlüğü Yeni Yerinde Hizmet Verecek
1 saat önce
PTT Zonguldak Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğü yenilenen yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
PTT Zonguldak
Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğü yenilenen yeni yerinde hizmet vermeye başladı.
1 Aralık
2017 tarihinden itibaren geçici işyerinde hizmet vermeye başlayan, Kilimli
, Kozlu
ve Zonguldak bölgelerinin posta dağıtım hizmetlerinin yürütüldüğü Zonguldak Dağıtım ve Toplama Merkezi Müdürlüğü 11 Mart 2019 tarihi itibariyle Terakki Mahallesi
Cumhuriyet Caddesinde yeni PTT konseptiyle tadilat ve güçlendirme çalışmaları tamamlanan PTT Başmüdürlüğünün giriş katında hizmet vermeye başladı.
Zonguldak Dağıtım ve Toplama Merkez Müdürlüğünün Soğuksu'da bulunan yeni yerinde hizmet vermeye başlamasıyla birlikte şehir merkezi dışında, hal binası bölgesine gitmek zorunda kalan müşterilerimize; dağıtım hizmetleriyle ilgili tüm iş ve işlemler daha kısa sürede ve kaliteli olarak sunulacak. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 06:27 Kaynak: İHA
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