PTT'de elektrikli scooter ile dağıtım dönemi başladı - Son Dakika

PTT'de elektrikli scooter ile dağıtım dönemi başladı

PTT Genel Müdürü Hakan Gülten:

"Böylelikle çalışma arkadaşlarımız verdikleri hizmetleri vatandaşlarımızla daha hızlı buluşturacaklar"

İSTANBUL - PTT'nin dağıtım hizmetlerinde elektrikli scooter'lar kullanılmaya başlandı. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, " Elektrikli scooter'ların dağıtım hizmetlerimizde kullanımına başlıyoruz. Böylelikle çalışma arkadaşlarımız verdikleri hizmetleri vatandaşlarımızla daha hızlı buluşturacaklar" dedi.

PTT'nin dağıtım hizmetlerinde geçtiğimiz cuma gününden itibaren elektrikli scooter'lar kullanılmaya başlandı. PTT AŞ'nin dağıtım hizmetlerinde kullanacağı elektrikli scooter'ların tanıtımı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve PTT çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten yaptığı açıklamada, "Bizler de hem teknolojik hem de doğa dostu yenilikleri ilgiyle izliyor, şehirlerimize çevreci ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan elektrikli scooter'ların öneminin arttığını gözlemliyoruz. Bu doğrultuda elektrikli scooter'ların dağıtım hizmetlerimizde kullanımına başlıyoruz. Böylelikle çalışma arkadaşlarımız verdikleri hizmetleri vatandaşlarımızla daha hızlı buluşturacaklar. Günlük çalışmalarını daha kolay ve konforlu bir şekilde gerçekleştirecekler. Çevreci bir yaklaşımla dağıtım işlerini çalışanlarımız için daha konforlu hale getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu, müşterimize hız olarak yansıyacak. Tüm yaya dağıtıcılarımızın, daha hızlı dağıtım yapabilmesi için hem çevreci yaklaşımı olan, hem de teknolojiyi takip ettiğimiz, elektrikli scooter'larla dağıtıma başlıyoruz. Bu bölgede, Üsküdar ve Kadıköy bölgesinde başlattığımız uygulamayı tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Cihazlarımız saatte 25 kilometre hıza çıkabiliyor, 60 kilometre menzilleri var. Bu da bizim yaya dağıtıcılarımızın, dağıtım bölgelerinin tamamını kapsayabiliyor. Bu anlamda yaygınlaştırılabilecek bir cihaz. Çalışma arkadaşlarımızın, elektrikli scooter'larla yapacakları dağıtım faaliyetlerine ilişkin deneyim ve geri bildirimlerini sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.