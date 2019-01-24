Son Dakika Haberleri: PTT'de Patlayan Kolide Define Arama Cihazı Çıktı

PTT'de Patlayan Kolide Define Arama Cihazı Çıktı

37 dakika önce

- PTT'de patlayan kolide define arama cihazı çıktıKONYA - Konya'da PTT merkezinde patlayan kolide incelenmek üzere jandarma tarafından Ankara'ya gönderilen define arama cihazı olduğu öğrenildi.

- PTT'de patlayan kolide define arama cihazı çıktı

KONYA - Konya'da PTT merkezinde patlayan kolide incelenmek üzere jandarma tarafından Ankara'ya gönderilen define arama cihazı olduğu öğrenildi.
Olay, saat 08.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu üzerinde bulunan PTT Posta İşleme Merkezinin Posta Gelen Giden Servisinde meydana geldi. İddiaya göre, görevli iki kişi kolileri yerleştirirken bir koliyi başka bir kolinin üzerine koydukları sırada patlama oldu. Kolinin patlaması ve çevredeki kozmetik ürünlerin alev alması sonucu görevlilerden biri yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken, olay yeri inceleme ekipleri patlamanın meydana geldiği bölümde inceleme yaptı.
Define arama cihazının aküsünün patladığı ortaya çıktı
İncelemede kolinin içinde 17 Ocak Perşembe günü merkez Meram ilçesi Kayalı - Kumralı Mahalleleri yakınlarında meydana gelen ve iki kişinin yaralandığı define arama olayında kullanılan define arama cihazının incelenmek üzere Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Ankara'ya gönderildiği ortaya çıktı. Jandarma ekiplerince PTT'ye teslim edilen kolinin gönderilmeden hasar aldığı ve tekrar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilmek üzere işlem yapıldığı öğrenildi. Bu sırada görevliler tarafından kolinin içinde bulunan define arama cihazının aküsü patladığı ortaya çıktı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:15 Kaynak: İHA

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