PTT, Dede Efendi Eserleri Konseri zarflarını tedavüle sundu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PTT, Dede Efendi Eserleri Konseri zarflarını tedavüle sundu - Son Dakika Ekonomi

PTT, Dede Efendi Eserleri Konseri zarflarını tedavüle sundu

14 dakika önce

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Dede Efendi Eserleri Konseri konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT, Dede Efendi Eserleri Konseri zarflarını tedavüle sundu, System.String[]

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Dede Efendi Eserleri Konseri konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Eski Kaynaklardan Seslendirilmemiş Dede Efendi Eserleri Konseri" konulu özel gün zarfı tedavüle sunuldu. Zarflar "İstanbul PTT Bölge Başmüdürlüğü Filateli ve Pul Galerisi Büyük Postane Cad. Mermerhan No: 7/9 Sirkeci Fatih/İSTANBUL" adresinden mesai saatlerinde temin edilebilecek.

Söz konusu zarflara ait "Türkiye Tarihi Evleri Koruma Derneği Eski Kaynaklardan Seslendirilmemiş Dede Efendi Eserleri Konseri 14.03.2020 İSTANBUL" ibareli özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

Konuya ilişkin özel gün zarfları, 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr internet adresinde, filateli mobil uygulamasında ve PTT iş yerlerinde de satışa sunuldu.

Dede Efendi, Türkiye, Posta, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:08 Kaynak: AA
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