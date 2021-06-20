PTT'DEN 170 BİN LİRA ÇALAN BAŞKA ŞUBENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ADLİYEDE - Son Dakika

BOLU'da, PTT şubesine kapalıyken girip, 170 bin TL çaldıktan sonra yakalanan, başka bir PTT şubesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Usame I. (27) adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde şubeyi açmak için gelen PTT personeli, kapının açık olduğunu fark edince polise haber verdi. PTT şubesine gelen polis ekipleri, ATM'den 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin, merkez şubede güvenlik görevlisi olarak çalışan Usame I. olduğunu belirledi. Usame I., çaldığı paralarla saklandığı yerde polis tarafından yakalandı. Usame I.'nın, kapıyı ve ATM'yi açma yöntemini bildiği için hırsızlık olayını profesyonelce gerçekleştirdiği öğrenilirken, paranın yalnızca 200 TL'sini harcayabildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamam şüpheli adliyeye sevk edildi.