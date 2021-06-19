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PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı - Son Dakika

PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı

19.06.2021 19:04

Bolu'da, PTT şubesine kapalıyken girip, 170 bin TL çalan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince paralarla saklandığı yerde yakalandı. Hırsızın başka şubede güvenlik görevlisi olarak çalıştığı tespit edildi. 3 saat içinde yakalanan şüphelinin sadece 200 lira harcayabildiği belirlendi.

Gölyüzü Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinde meydana gelen olayda şubeyi açmak için gelen PTT personeli, kapının açık olduğunu fark edince polise haber verdi. PTT şubesine gelen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak, inceleme yaptı. ATM'den 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi.

BAŞKA ŞUBEDE ÇALIŞAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÇIKTI

Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin, merkez şubede güvenlik görevlisi olarak çalışan Usame I. olduğunu belirledi. Usame I., çaldığı paralarla saklandığı yerde polis tarafından yakalandı. Usame I.'nın, kapıyı ve ATM'yi açma yöntemini bildiği için hırsızlık olayını profesyonelce gerçekleştirdiği belirtildi. Usame I.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor.

YALNIZCA 200 TL HARCAYABİLMİŞ

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, PTT Şubesi'nden 170 bin TL çaldıktan sonra kaçan güvenlik görevlisi Usame Işık'ı olayın ortaya çıkmasının ardından 3 saat içinde yakaladı. Ekipler, Usame Işık ile birlikte çaldığı paraları da ele geçirdi. Çalınan 170 bin TL'den yalnızca 200 TL'sinin harcanmış olduğu ortaya çıktı. 169 bin 800 TL, polis tarafından PTT Şubesi'ne teslim edildi.

PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı
PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı

Güvenlik Görevlisi, Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PTT'den 170 bin lira çalan şüpheli, başka şubede çalışan güvenlik görevlisi çıktı - Son Dakika


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