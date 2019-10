- PTT'den 179. müşteriye kuruluş yıl dönümü hediyesi

Balıkesir'de PTT'nin 179. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

BALIKESİR - Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Havale yapmak için merkez şubesine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 179 numaralı gişe numarasını alan Sülbiye Toyer'e PTT Başmüdürü Derviş Gökdoğan çeşitli hediyeler verildi.

PTT'nin 178. Yıl dönümü Balıkesir'de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Balıkesir PTT Başmüdürü Derviş Gökdoğan Türk posta tarihine değindiği açıklamasında "Orta Asya'dan başlayan Türk göçleriyle Türk toplumlarında hızla gelişen posta, Büyük Selçuklu dönemiyle birlikte giderek önem kazanmış ve 13.yüzyılda Türk Devletlerinde bir teşkilat olarak yerini almıştır. 23 Ekim 1840 tarihine gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu; İstanbul ile diğer vilayetler arasında haberleşmenin yapılabilmesi için "Postane-i Amire" adıyla ilk Postaneyi açmıştır. Bugün 179. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız Posta ve Telgraf Teşkilatımız ülkemiz genelinde 81 PTT Başmüdürlüğü ile 5 binden fazla işyeri ve 43 binden fazla çalışanıyla ülkenin her yerinde ve hayatın her alanında hizmetlerini sürdürmektedir. Balıkesir ilimiz genelinde ise Başmüdürlüğümüze bağlı 22 PTT Merkez Müdürlüğü, 55 PTT Şubesi ve 8 PTT Acentesi olmak üzere toplam 85 PTT işyerinde 525 personelimizle hizmetlerimiz sunulmaktadır. Posta, kargo ve kurye başta olmak üzere, bankacılık, kredi işlemleri, elektrik, su, doğalgaz, sabit telefon ve GSM fatura tahsilatları, Posta çek ve havale işlemleri, sigortacılık, e-ticaret, lojistik, PTTCELL gibi 500'ü geçen hizmet kalemiyle büyüyerek Türkiye'nin dünya markası haline gelen PTT A.Ş. gelişen teknolojisiyle birlikte kendini yenilemektedir. Bir yandan gerek kurumsal tecrübesi ve gerekse ürün ve hizmet politikasıyla dünyadaki diğer posta teşkilatlarının arasında öne çıkarken, diğer yandan da gelişmeleri yakından takip ederek, yenilikleri birikim ve tecrübesiyle birleştirmektedir. Posta ve Telgraf Teşkilatımız her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ederek "gidilmeyen yere gitmek, olunmayan yerde olmak" ilkesiyle 2023 hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlemektedir. Yüce Türk Milletimizden aldığımız güç ve güven ile 179 yıllık tecrübesi olan bir teşkilatın mensubu olarak; 179. kuruluş yıl dönümümüzü kutluyor, Posta ve Telgraf Teşkilatımızın çeşitli bölümlerinde görev yapıp da, hayatta olmayanlar, rahmetle, hayatta olanları minnet ve hürmetle anıyoruz. Halen görevi başında olan mensuplarımızı sevgi ve saygı ile selamlıyorum"dedi.

Havale yapmak için merkez şubesine gelerek PTT'nin kuruluş yıl dönümüyle aynı rakamları taşıyan 179 numaralı gişe numarasını alan Sülbiye Toyer'e PTT Başmüdürü Derviş Gökdoğan çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca çocuklara günün anısına kumbara ve kalemlik dağıtıldı.