Son Dakika Haberleri: PTT'den "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulu
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PTT'den "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulu

2 saat önce

PTT AŞ tarafından "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulları satışa sunuldu.

PTT'den
PTT AŞ tarafından "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulları satışa sunuldu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuş, hayat ağacı, muska ve nazarlık, su yolu, akrep, çengel, göz ve pıtrak motiflerine yer verilerek hazırlanan 8 değerli "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulu bugün tedavüle çıkarıldı.
Posta pulunun yer aldığı portföy içinde "Anadolu Motifleri-2" konulu pulların, 10 kuruş ile 16,20 lira arasında değişen bedellerle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.
Posta, PTT, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:08 Kaynak: AA
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