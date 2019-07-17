PTT'den "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulu
2 saat önce
PTT AŞ tarafından "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulları satışa sunuldu.
PTT Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:08 Kaynak: AA
AŞ tarafından "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulları satışa sunuldu.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, kuş, hayat ağacı, muska ve nazarlık, su yolu, akrep, çengel, göz ve pıtrak motiflerine yer verilerek hazırlanan 8 değerli "Anadolu Motifleri-2" konulu posta pulu bugün tedavüle çıkarıldı. Posta
pulunun yer aldığı portföy içinde "Anadolu Motifleri-2" konulu pulların, 10 kuruş ile 16,20 lira arasında değişen bedellerle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışına başlandı.
Baraj Gölü'nde sular çekilince cami ve okul ortaya çıktı Türkiye ulaşımda tek karta geçiyor Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam geldi Taşla yaraladığı yılan ısırdı, hayati tehlikesi var