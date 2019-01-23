Son Dakika Haberleri: PTT'den Ankara Garı ve Ankara Yht Garı'na Özel Filatelik Ürünler

PTT'den Ankara Garı ve Ankara Yht Garı'na Özel Filatelik Ürünler

1 saat önce

PTT tarafından "Ankara Garı ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı" el çizimi görsellerine ait iki değerli anma bloğu ve ilk gün zarfı yarın tedavüle çıkarılacak.

PTT'den Ankara Garı ve Ankara Yht Garı'na Özel Filatelik Ürünler, System.String[]
PTT tarafından "Ankara Garı ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı" el çizimi görsellerine ait iki değerli anma bloğu ve ilk gün zarfı yarın tedavüle çıkarılacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, başkentin köklü ve çağdaş iki yönünü en özel şekilde temsil eden Ankara Garı ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, şirketin yeni filatelik ürünleriyle ölümsüzleştirilecek. "Ankara Garı ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı" el çizimi görsellerine ait 80x100 milimetre boyutundaki anma blokları 2 lira ve 4 lira bedelle, söz konusu bloğa ait 140x210 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı ise 7,50 lira bedelle yarından itibaren PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte yarın "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Tren Garları 24.01.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:11 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



32 Bin Liraya Alıp 200 Bin Liraya Yenilediği Araca, Şimdi Servet İstiyor Özhaseki, Belediye Başkan Adaylarına Patladı: Ne Bu Saltanat?

Salebin Kilosu 950 Liraya Çıktı Market Reyonları ile Pazar Arasındaki Fiyat Farkı Tepkilere Yol Açıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:52:10. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PTT'den Ankara Garı ve Ankara Yht Garı'na Özel Filatelik Ürünler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]