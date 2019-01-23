PTT'den Ankara Garı ve Ankara Yht Garı'na Özel Filatelik Ürünler

PTT tarafından "Ankara Garı ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı" el çizimi görsellerine ait iki değerli anma bloğu ve ilk gün zarfı yarın tedavüle çıkarılacak.

PTT tarafından "Ankara Garı ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı" el çizimi görsellerine ait iki değerli anma bloğu ve ilk gün zarfı yarın tedavüle çıkarılacak.



PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, başkentin köklü ve çağdaş iki yönünü en özel şekilde temsil eden Ankara Garı ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, şirketin yeni filatelik ürünleriyle ölümsüzleştirilecek. "Ankara Garı ve Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı" el çizimi görsellerine ait 80x100 milimetre boyutundaki anma blokları 2 lira ve 4 lira bedelle, söz konusu bloğa ait 140x210 milimetre boyutundaki ilk gün zarfı ise 7,50 lira bedelle yarından itibaren PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satılacak.



Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte yarın "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Tren Garları 24.01.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

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