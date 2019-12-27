PTT'den "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yıl Dönümü" pulu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PTT'den 'Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yıl Dönümü' pulu - Son Dakika Ekonomi

PTT'den "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yıl Dönümü" pulu

7 saat önce

PTT AŞ tarafından "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yıl Dönümü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı satışa sunuldu.

PTT'den

PTT AŞ tarafından "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yıl Dönümü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı satışa sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu anma pulu 2,4 lira, ilk gün zarfı 5 lira, dört değerli blok pul 40 lira ve altın varak altın yaldız uygulamalı seri numaralı blok pul 5,5 lira bedelle bugün PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satılıyor.

Filatelik ürünlerin satışıyla birlikte Dikmen PTT Merkez Müdürlüğü ve PTT Pul Müzesi'nde "Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 100. Yıl Dönümü 27.12.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgasının da kullandırılmasına başlandı.

Ankara, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:56 Kaynak: AA
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