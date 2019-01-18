PTT'den Bayırköy'e Bir Hizmet Daha

Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik'in Bayırköy Beldesi'ne güzel bir hizmeti daha kazandırdı.

Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) Bilecik'in Bayırköy Beldesi'ne güzel bir hizmeti daha kazandırdı.



Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, PTT'nin beldeye yapılan hizmetlerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Yaman, "Bayırköy beldemizi ziyaret eden Bilecik PTT Başmüdürümüz Serhat Bozkurt, Şube Müdürümüz Abdulaziz Çivik beldemiz için planlanan PTTmatik için yer tespiti yaptılar. Her türlü bankacılık işlemlerinin yapılacağı bu hizmetin beldemize hayırlı olmasını temenni ediyorum Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi. - BİLECİK

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