PTT'den "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" konulu özel gün zarfı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PTT'den 'Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı' konulu özel gün zarfı - Son Dakika Ekonomi

PTT'den "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" konulu özel gün zarfı

12 dakika önce

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT'den

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT), "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı" konulu özel gün zarfını tedavüle sundu.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu özel gün zarfıyla Beşiktaş PTT Başmüdürlüğü'nde mesai saatleri içinde "Beşiktaş JK 117. Kuruluş Yılı 19.03.2020 İSTANBUL" ibareli özel tarih damgası da kullandırılmaya başlandı.

Özel gün zarfları 5 lira bedelle www.filateli.gov.tr adresi üzerinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden abone sayısı kadar satılıyor.

Beşiktaş, Posta, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:34 Kaynak: AA

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