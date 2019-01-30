Son Dakika Haberleri: PTT'den Bez Torba

PTT'den Bez Torba

22 dakika önce

PTT Bingöl Başmüdürlüğü, plastik poşet kullanımını azaltmak için semt pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

PTT'den Bez Torba, System.String[]
PTT Bingöl Başmüdürlüğü, plastik poşet kullanımını azaltmak için semt pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.

PTT Başmüdürü Abdullah Taşdelen ve kurum çalışanları, 1 Ocak'tan itibaren satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretli verilen, doğa kirliliğine neden olan plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Yeni Mahalle'deki Salı Pazarı'nda ücretsiz bez torba dağıttı.

Taşdelen, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek vermek amacıyla PTT Genel Müdürlüğünce gönderilen bez torbaları vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

Proje kapsamında 1 Ocak itibarıyla plastik poşet kullanımına kısıtlama getirildiğini hatırlatan Taşdelen, "Kurumuzca üretilen bez torbalar vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Çok sayıda bez torba vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılmaktadır." dedi.

Taşdelen, kurum olarak geri dönüşümü bulunan ürünleri tercih ettiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Bingöl, Taşdelen, PTT, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB Ülkeleri, Vize Ücretlerine Zam Yaptı Sokakta Broşür Dağıtan Güzellik Salonu Kapatıldı

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Amca Arasında İlginç Cami Diyaloğu Fox Ana Haber'in ve Halk Arenası'nın Ceza Nedeniyle Yayınlanmayacağı Tarihler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 17:02:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: PTT'den Bez Torba
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]