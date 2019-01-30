PTT'den Bez Torba

PTT Bingöl
Başmüdürlüğü, plastik poşet kullanımını azaltmak için semt pazarında vatandaşlara bez torba dağıttı.
PTT Başmüdürü Abdullah Taşdelen
ve kurum çalışanları, 1 Ocak'tan itibaren satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretli verilen, doğa kirliliğine neden olan plastik poşet kullanımını azaltmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Yeni Mahalle
'deki Salı Pazarı'nda ücretsiz bez torba dağıttı.
Taşdelen, yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
himayelerinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek vermek amacıyla PTT Genel Müdürlüğünce gönderilen bez torbaları vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.
Proje kapsamında 1 Ocak itibarıyla plastik poşet kullanımına kısıtlama getirildiğini hatırlatan Taşdelen, "Kurumuzca üretilen bez torbalar vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Çok sayıda bez torba vatandaşlarımıza ücretsiz dağıtılmaktadır." dedi.
Taşdelen, kurum olarak geri dönüşümü bulunan ürünleri tercih ettiklerini kaydetti.