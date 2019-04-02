Son Dakika Haberleri: PTT'den "Büyük Saat Kulesi" Anma Pulu

PTT'den "Büyük Saat Kulesi" Anma Pulu

1 saat önce

PTT AŞ tarafından, "Tarihi Saat Kuleleri" konulu seri kapsamında "Büyük Saat Kulesi" görselinin yer aldığı anma pulu satışa sunuldu.

PTT'den
PTT AŞ tarafından, "Tarihi Saat Kuleleri" konulu seri kapsamında "Büyük Saat Kulesi" görselinin yer aldığı anma pulu satışa sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017'de "İzmir Saat Kulesi" ve 2018'de "Dolmabahçe Saat Kulesi" görsellerine yer verilerek tedavüle sunulan "Tarihi Saat Kuleleri" konulu anma pulu serisine bu yılda devam edildi.

Bu kapsamda 2019'da da "Büyük Saat Kulesi" görselinin yer aldığı anma pulu satışa çıkarıldı. 2 lira bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 3,5 lira bedelli ilk gün zarfının satışı, PTT işyerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasından gerçekleştirilecek.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte Adana'da "Tarihi Saat Kuleleri 02.04.2019 ADANA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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