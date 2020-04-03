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PTT'den dağıtılan sosyal yardımlar evlere teslim edilecek
28 dakika önce
PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak.
PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle, sosyal yardım ödemeleri 3 Nisan'dan itibaren PTT görevlileri, bekçiler ve kolluk birimleri vasıtasıyla hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:51
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