PTT'den "Dünya Posta Günü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika
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PTT'den "Dünya Posta Günü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

09.10.2022 13:22
PTT'den "Dünya Posta Günü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

PTT AŞ, Dünya Posta Birliğine (UPU) üye ülkeler ile aynı tasarıma yer verilerek hazırlanan "Dünya Posta Günü" konulu tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

PTT AŞ, Dünya Posta Birliğine (UPU) üye ülkeler ile aynı tasarıma yer verilerek hazırlanan "Dünya Posta Günü" konulu tek değerli anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre,"Dünya Posta Günü" konulu 7,5 lira bedelli (30x40,5 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Dünya Posta Günü 09.10.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası da kullandırılmaya başlandı.

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Kaynak: AA

Dünya, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PTT'den 'Dünya Posta Günü' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

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SON DAKİKA: PTT'den "Dünya Posta Günü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika
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