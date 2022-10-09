Şirketten yapılan açıklamaya göre,"Dünya Posta Günü" konulu 7,5 lira bedelli (30x40,5 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 15 lira bedelli ilk gün zarfını abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Kaynak: AA

Dünya, PTT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › PTT'den 'Dünya Posta Günü' konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

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