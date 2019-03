PTT'den Gazete Dağıtımı Açıklaması

İzmir PTT Başmüdürü Şerif Kaçmaz, İzmir'de yerel bir internet sitesinde yer alan siyasi içerikli bir gazetenin zorla dağıttırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Kaçmaz, yaptığı açıklamada PTT AŞ'nin Türkiye'de posta, kargo ve lojistik alanında hizmet veren lider şirketi olduğunu belirtti.



Kaçmaz internette yayımlanan iddialara yönelik şunları ifade etti:



"PTT AŞ, Türkiye'nin her yerine müşterilerinin posta ve kargolarını ulaştırmakla görevli milli bir kuruluştur. 179 yıllık köklü geçmişimizle, kuruluşumuzdan günümüze kadar yaptığımız çalışmalarımızda müşterilerimize hizmet vermek ve gönderilerini alıcı adreslerine ulaştırılması görevimizi yerine getirmekteyiz.



İzmir'de yerel bir internet sitesinde yer alan haberde iddia edildiği gibi 'herhangi bir gönderinin zorla dağıtıldığı' söz konusu değildir. Bunun aksine müşteri olarak gelen bir yerel gazetenin dağıtım işi, ücreti mukabili kabul edilmiş ve dağıtım görevimiz her müşterimizde olduğu ve olacağı gibi gerçekleştirilmiştir. PTT AŞ her zaman olduğu gibi kendisine atfedilen görevleri özverili bir şekilde yerine getirmeye devam edecektir."

