Son Dakika Haberleri: PTT'den "Göbeklitepe" Konulu Anma Pulu

PTT'den "Göbeklitepe" Konulu Anma Pulu

5 dakika önce

PTT AŞ tarafından, "Göbeklitepe" konulu anma pulu satışa sunuldu.

PTT'den
PTT AŞ tarafından, "Göbeklitepe" konulu anma pulu satışa sunuldu.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'nin tanıtımına katkı sağlamak için hazırlanan pul portföyü bugün tedavüle sunuldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı Büyükşehir Belediyesi Merkez Binası'nda da "Göbeklitepe Pul Sergisi" düzenlenecek. Pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek sergide, "Göbeklitepe Pul Sergisi 28.02-03.03.2019 ŞANLIURFA" ibareli özel tarih damgası da kullandırılacak.

Söz konusu özel tarih damgalı zarflar sergi alanında, "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve "filateli" cep uygulamasında satışa sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:17 Kaynak: AA

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