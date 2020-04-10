PTT AŞ, dünyada bilinen tek örnek olan amazon savaşçılarının mozaiğe resmedildiği, "Haleplibahçe Mozaikleri" konulu dört değerli anma pulu, ilk gün zarfı ve lotus mozaiklerinden esinlenerek hazırlanan ilk gün damgasını bugün tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından bugün tedavüle sunulan, "Haleplibahçe Mozaikleri" konulu anma pulunun tanesi (38x38 milimetre) 4'lü olarak 3 TL'den, anma puluna ait (140 x 210 milimetre) ilk gün zarfı ise 15 liradan PTT İş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" web sitesi ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Ürünlerin bugün satışa sunulmasıyla, Şanlıurfa PTT Merkez Müdürlüğünde "Haleplibahçe Mozaikleri 10.04.2020 Şanlıurfa" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Ayrıca, korona virüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumaya destek olmak amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde müşteriler, filaletik işlemlerini PTT İş yerlerine gelmeden yapabilecek. Bugün satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, "www.filateli.gov.tr" adresinden ürünün tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerin, hazırlanan filaletik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, bugün itibarıyla 3 ay içerisinde PTT'ye iletildiği takdirde karşılanacak.

(Mevlüt Hasgül/İHA)