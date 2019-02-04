PTT'den "Halk Oyunlarımız" Konulu Anma Pulu
1 saat önce
PTT AŞ tarafından, "Halk Oyunlarımız" konulu anma pulu yarın satışa sunulacak.
PTT
AŞ tarafından, "Halk Oyunlarımız" konulu anma pulu yarın satışa sunulacak.
PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Zeybek" ve "Seğmen" oyunlarının minyatür sanatıyla resmedilmesiyle hazırlanan anma pulu yarın tedavüle çıkarılacak.
Halkın duygularının, düşüncelerinin, müziğinin, giyiminin ve ritminin birleşmesiyle bir bütün olan ve her yörenin ruhunu yansıtan halk oyunları anma pulu 4 lira bedelle, söz konusu pula ait ilk gün zarfı ise 5,50 lira bedelle PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunulacak. Söz
konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte PTT Pul Müzesi'nde "Halk Oyunlarımız 05.02.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:34 Kaynak: AA
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