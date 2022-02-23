PTT'den HGS açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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PTT'den HGS açıklaması Açıklaması

23.02.2022 18:04
PTT'den HGS açıklaması Açıklaması

PTT AŞ, vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerini PTT şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketlerinin müşterilerine verildiğini bildirdi.

PTT AŞ, vatandaşların Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketlerini PTT şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketlerinin müşterilerine verildiğini bildirdi.

PTT, İyi Parti Genel Başkanıu Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında ifade ettiği "HGS ürün satışı ve gelir paylaşımı" iddiaları üzerine yazılı açıklamada bulundu.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile PTT arasında imzalanan protokol ile HGS kurulumu, işletimi ve bakımının gerçekleştirilmesinde PTT'nin görevlendirildiği anımsatıldı.

HGS projesi kapsamına dahil tüm sistemlerde bankacılık ve finansal işlemlerin yürütülmesi için gerekli altyapı şirket tarafından kurulduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yerildi:

"HGS'nin yazılımı, kodları dahil, tasarımı, HGS marka ve patent tescili şirketimize aittir. Vatandaşlarımız HGS etiketlerini PTT AŞ. şubelerinden temin edebildikleri gibi, bankalar tarafından da kendilerine ait HGS etiketleri müşterilerine verilmektedir. Dolayısıyla bankaların kendi müşterileri bankaların kendi dolum kanalları üzerinden dolum yapmaktadır.

PTT'nin müşterileri ise tüm PTT şubelerinden, PTT web sitesinden, PTT'nin mobil uygulamasından dolum yapılabilmektedirler. HGS mobil uygulamamızdan kredi kartına otomatik dolum talimatı veren müşterilerimiz ise masrafsız olarak işlem yapabilmektedirler. Ayrıca e-devlet üzerinden de dolum yapılabilmektedir. Şirketimiz iştiraklerinden olan Pttavm.com da onlarca dolum kanalından sadece bir tanesidir."

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Kaynak: AA

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