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PTT'den huzurevine Babalar Günü ziyareti

14 dakika önce

Manisa PTT Başmüdürlüğü personeli, Babalar Günü kapsamında ziyaret ettiği huzur evindeki yaşlıların gününü kutladı.

PTT'den huzurevine Babalar Günü ziyareti, System.String[]
Manisa PTT Başmüdürlüğü personeli, Babalar Günü kapsamında ziyaret ettiği huzur evindeki yaşlıların gününü kutladı.

Manisa Posta Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürlüğü personeli, Babalar Günü kapsamında Manisa Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa PTT Başmüdür Yardımcısı İnci Uzunlar, Entegre Yönetim Sistemi Müdür Vekili Durmuş Yardımcı ve Pazarlama ve Satış Müdür Vekili Birgül Şensoy da hazır bulundu. Ziyaret edilen yaşlıların Babalar Günü kutlanırken, yaşlılara üzerinde kutlama mesajı yer alan kartpostalın yanı sıra, karanfil verildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:53 Kaynak: İHA
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