PTT'den huzurevine Babalar Günü ziyareti
14 dakika önce
Manisa PTT Başmüdürlüğü personeli, Babalar Günü kapsamında ziyaret ettiği huzur evindeki yaşlıların gününü kutladı.
Manisa PTT
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 03:53 Kaynak: İHA
Başmüdürlüğü personeli, Babalar Günü
kapsamında ziyaret ettiği huzur evindeki yaşlıların gününü kutladı.
Manisa Posta
Telgraf Teşkilatı (PTT) Başmüdürlüğü personeli, Babalar Günü kapsamında Manisa Huzurevi Vakfı Dinlenme Evi'ne ziyarette bulundu. Ziyarette Manisa PTT Başmüdür Yardımcısı İnci Uzunlar, Entegre Yönetim Sistemi Müdür Vekili Durmuş Yardımcı ve Pazarlama ve Satış Müdür Vekili Birgül Şensoy da hazır bulundu. Ziyaret edilen yaşlıların Babalar Günü kutlanırken, yaşlılara üzerinde kutlama mesajı yer alan kartpostalın yanı sıra, karanfil verildi. - MANİSA
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