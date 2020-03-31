PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir'de de başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir'de de başlıyor - Son Dakika

PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir'de de başlıyor

6 saat önce

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerin tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'de de 1 Nisan itibariyle...

PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir'de de başlıyor, System.String[]

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) koronavirüsün Türkiye'de görülmesiyle birlikte Aile ve Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerin tüm yurtta olduğu gibi Balıkesir'de de 1 Nisan itibariyle başlayacağını duyurdu.


PTT'den yapılan açıklamada ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre ödemelerin yapılacağını duyurarak, doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ödemelerini alabilecekleri ifade edildi.


PTT Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, " Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 milyon ihtiyaç sahibi aileye 1000'er TL tutarındaki ödemelerini 1 Nisan tarihinden itibaren işyerlerimizden ve ATM'lerden vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Ödeme tarihleri ihtiyaç sahibinin doğum yılının son rakamına göre belirlendi. Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da, 1 ve 6 olanlar 2 Nisan'da, 2 ve 7 olanlar 3 Nisan'da, 3 ve 8 olanlar 4 Nisan'da, 4 ve 9 olanlar 5 Nisan'da ihtiyaç ödemelerini alacak. İşyerlerimizde yoğunluğun önüne geçebilmek amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu 2022 sayılı Kanun kapsamındaki Yardım ödemeleri öne çekilerek, işsizlik ödenekleri ile aynı döneme denk gelmemesi sağlanmıştır. Bu kapsamda Şirketimizde hesabı bulunan işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış müşterilerimizin işsizlik ödemelerini 5 Nisan tarihinden itibaren hesaplarına yatıracağız. Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla virüsün yayılmaması için sosyal temasın en aza indirilmesi gerektiğini hatırlatıyor, vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği olağanüstü mücadeleye katılarak kurallara uymasının önemli olduğunu vurguluyoruz. İşlemlerini internet ya da ATM'den yapamayan vatandaşlarımızı kontrollü bir şekilde iş yerlerimizde misafir ediyoruz. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak yaygın iş yerlerimizde bulunan gişelerde görevli personel sayısının en fazla iki katına kadar müşteriyi sırayla iş yerlerimize alarak işlemlerinizi yapmayı sürdüreceğiz. Ayrıca şubelerimizde oluşabilecek yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM'lerden ücretsiz günlük para çekme limitini 3 bin TL'ye yükselttiğimizi hatırlatmak isteriz. Koronavirüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden bu yana PTT olarak gerekli tedbirleri aldık. Tüm PTT iş yerlerimizde, dağıtım ve servis araçlarımızda ve müşterilerin temas edebileceği alanlarda Sağlık Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda dezenfeksiyon çalışmalarını düzenli olarak yaparak, müşterilerimizin ve personelimizin sağlığını koruyoruz" denildi. - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:10 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta 3 köyde daha 'koronavirüs' karantinası
Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 19'a yükseldi Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım hesaplarına bloke konulmasıyla ilgili açıklama yaptı         
23:19
Lucescu'dan Lucescu'dan "Beşiktaş'a gidecek misiniz?" sorusuna yanıt: Haziran'dan sonra göreceğiz         
23:03
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi         
22:57
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum         
22:48
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Yurt dışında koronavirüs sebebiyle 98 vatandaşımızı kaybettik         
22:36
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesinde 53 kişide koronavirüs tespit edildi         
22:30
Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında eşinden açıklama: İnşallah daha iyi olacağız         
22:07
DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu DEVA Partisi'nde Ali Babacan'ın A Takımı belli oldu         
22:05
İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı İzmir'de ambulansı kaçıran şahıs, kovalamacanın ardından yakalandı         
21:52
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti ABD'de koronavirüs kaynaklı ölen kişi sayısı Çin'i geçti         
21:44
Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum Vedat Muriqi: Samandıra'yı özledim bir an önce maç havasına girmek istiyorum         
21:27
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi         
21:02
Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart         
20:52
Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi Son Dakika: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi         
20:37
Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor Everton, Cenk Tosun'un sakatlığını Skype üzerinden takip ediyor         
20:36
Sosyal mesafeye uymadılar, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdılar Sosyal mesafeye uymadılar, Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı kızdırdılar         
20:17
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz         
20:12
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim         
20:08
9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı 9 yaşındaki Devran, kumbarasındaki 29 lirayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı         
20:07
Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi Yeni tip koronavirüs salgını, Afrika'nın 6 ülkesinde henüz tespit edilmedi         
19:51
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi         
19:49
Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek Vakıf Katılım'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 milyon TL destek         
19:38
Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu Bakanlık ile anlaşma yapmayan fabrikada üretilen maskelere el konuldu         
19:34
İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda İspanyol basını yazdı: Rüştü Reçber kritik durumda         
19:32
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı         
19:26
Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi Umut Nayir: Galatasaray'a attığım gol benim için çok özeldi         
19:12
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi         
19:09
Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı         
18:50
UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası UEFA'dan Başakşehir'e 1500 euro para cezası         
18:46
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı         
18:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2020 23:52:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: PTT'den ihtiyaç sahiplerine ödemeler Balıkesir'de de başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]