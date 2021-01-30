PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor - Son Dakika

PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor

30.01.2021 18:23

Son dönemde artan gıda fiyatları üzerine devreye giren PTT'nin bu hamlesinde bir fiyasko ortaya çıktı. Gıda fiyatlarındaki artışlarla zam şampiyonu olan ayçiçek yağını indirimli satacağını belirten PTT'nin, yağı temin ettiği şirketten yüzde 21 daha pahalı sattığı ortaya çıktı.

Vatandaşların gıda fiyat artışlarından yakınmalarının yükselmesi üzerine devreye giren PTT; Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ),Tarım Kredi Kooperatifleri'nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve ÇAYKUR ürünlerini de online satış yaptığı PttAVM.com'a dahil etti.

Yapılan plana göre ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecekti.

TEMİN ETTİĞİ ŞİRKETTEN DAHA PAHALIYA SATIYOR

PttAVM.com üzerinden satışa çıkan Zade markalı ürünler, şirkete yagsepetim.com isimli internet sitesinden de satıyor. Şirket kendi üretimi olan 10 litrelik teneke ambalajdaki ayçiçeği yağını site üzerinden, 145,90TL'ye satarken, PTT'nin sitesinde ise aynı ürün vatandaşa 176,89 TL'den satılıyor.

Bu durumda bir vatandaş pttAVM yerine üretici şirketin kendi sitesi üzerinden bu yağı satın alması durumunda yaklaşık 12 TL daha karlı olacak. Bu fiyat farkı pttAVM'nin ürünü yüzde 21,24 daha pahalıya sattığı anlamına geliyor.

PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor

1 LİTRE YAĞDA VATANDAŞ 4 TL DAHA FAZLA ÖDEYECEK

PttAVM.com üzerinden satışa çıkan Zade markalı bir diğer ürün olan 1 litrelik ayçiçek yağı ise vatandaşa 29,90 TL'ye satılıyor. Ancak firma bu ürünün kendi web sitesi üzerinden tüketiciye 25.90 TL'den satıyor. Bu hacimdeki yağda da vatandaş firmanın kendi sitesi yerine pttAVM'den alışveriş yapması durumunda 4 TL daha fazla ödemiş olacak.

PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor
PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor

Toprak Mahsulleri Ofisi, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Lirası, PTT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi PTT'den indirimli ayçiçek yağı fiyaskosu! Çok sayıda ürün daha pahalıya satılıyor - Son Dakika Ekonomi


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