PTT'den "Kabakgiller" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı - Son Dakika

PTT AŞ tarafından "hıyar", "kudret narı" ve "karpuz" görsellerine yer verilerek hazırlanan "Kabakgiller" konulu 3 anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Kabakgiller" konulu her biri 3 lira (36x52 milimetre boyutunda) olmak üzere anma pulu, söz konusu pula ait 11,5 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

Filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus Altındağ/ANKARA" adresinde "Kabakgiller 30.07.2021 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

İlk gün zarfını posta damgasıyla talep eden müşterilerin talepleri, www.filateli.gov.tr adresinden tedavül tarihi itibarıyla 6 ay içinde satın almaları halinde karşılanacak.

Müşteriler tarafından hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası tatbik talepleri, 3 ay içinde PTT AŞ'ye iletildiği takdirde karşılanabilecek.