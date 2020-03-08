PTT'den "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi PTT'den 'Kadınlar Günü' konulu özel gün zarfı - Son Dakika Ekonomi

PTT'den "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı

6 saat önce

PTT AŞ tarafından "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

PTT'den

PTT AŞ tarafından "Kadınlar Günü" konulu özel gün zarfı tedavüle çıkarıldı.

PTT'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla özel gün zarfını kullanıma sundu.

Bu kapsamda, "Kızılay PTT Merkezi İzmir-2 Cad. No: 40 Kızılay Çankaya/ANKARA" adresinde mesai saatleri içinde "Kadınlar Günü 08.03.2020 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Konuya ilişkin özel gün zarfları 5 liraya şirketin "www.filateli.gov.tr" adresinden, filateli cep uygulamasından ve PTT iş yerlerinden edinilebilecek.

Dünya Kadınlar Günü, Kızılay, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 12:28 Kaynak: AA
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