Son Dakika Haberleri: PTT'den kuruluş yıl dönümüne özel pul sergisi
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PTT'den kuruluş yıl dönümüne özel pul sergisi

7 dakika önce

PTT AŞ'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da 23-25 Ekim'de "PTT'nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi" düzenlenecek.

PTT'den kuruluş yıl dönümüne özel pul sergisi, System.String[]

PTT AŞ'nin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da 23-25 Ekim'de "PTT'nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi" düzenlenecek.


PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 23 Ekim 1840'ta faaliyetlerine başlayan kuruluş tarafından 23-25 Ekim'de İstanbul'da Beyoğlu (Galatasaray) PTT Binası'nda "PTT'nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi" gerçekleştirilecek.

Sergi alanında ve İstanbul PTT Başmüdürlüğünde "PTT'nin Kuruluş Yıldönümü Pul Sergisi 23-25.10.2019" ibareli özel tarih damgası da kullandırılacak.


Sergiye özel üretilen özel tarih damgalı zarflar 3,50 lira bedelle şirketin www.filateli.gov.tr web adresinde, filateli cep uygulamasında ve etkinlik alanlarında bulunan filateli stantlarında satışa sunulacak.

İstanbul, Beyoğlu, PTT, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:46 Kaynak: AA
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