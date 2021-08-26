PTT'den "Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıldönümü" konulu anma pulu - Son Dakika

PTT AŞ, "Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıldönümü" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 3 lira bedelli anma pulu ve pula ait 5,5 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satılıyor.

???????Filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "Malazgirt PTT Merkez Müdürlüğü Malazgirt/MUŞ" ve "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı Danışmentgazi Mah. 450. Sok. No: 2 Malazgirt/MUŞ" adreslerinde "Malazgirt Zaferi'nin 950. Yıldönümü 26.08.2021 MALAZGİRT" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.