PTT'den Mehmetçik'e asker selamı
1 saat önce
Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubesi tarafından Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatını yürüten askerlere selam göndererek destek mesajı yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:05 Kaynak: İHA
Bilecik Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) şubesi tarafından Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatını yürüten askerlere selam göndererek destek mesajı yayınladı.
PTT binası önünde toplanan personeller asker selamı vererek Mehmetçiklere başarılar dilerken, PTT Bilecik Başmüdür Serhat Bozkurt, "Vatanımızın güvenliği ve geleceğimiz için engel tanımadan gece gündüz canları pahasına yoluna devam eden Kahraman Mehmetçiklerimize Bilecik PTT Başmüdürlüğü personelimizin selamı var" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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