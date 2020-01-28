PTT'den "Milli Egemenliğin 100. Yılı" pulu - Son Dakika
Son Dakika Güncel PTT'den 'Milli Egemenliğin 100. Yılı' pulu - Son Dakika

PTT'den "Milli Egemenliğin 100. Yılı" pulu

6 saat önce

PTT AŞ tarafından, "Milli Egemenliğin 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı satışa sunuldu.

PTT'den

PTT AŞ tarafından, "Milli Egemenliğin 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu anma pulu 2,4 lira, ilk gün zarfı 4 lira ve seri numaralı blok pul 5,5 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait "www.filateli.gov.tr" web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıktı.

Filatelik ürünlerin satışının yanı sıra söz konusu güne ilişkin tarih damgası kullandırılmaya başlandı.

Öte yandan, bugün İstanbul'da açılan "Milli Mücadelenin 100. Yılı (Misak-ı Milli)" konulu pul sergisi de 6 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:32 Kaynak: AA
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